Drei Männer bei erster Stierhatz in Pamplona aufgespießt

Bei der ersten Stierhatz des diesjährigen „Sanfermines“-Festes sind im nordspanischen Pamplona mehrere Läufer verletzt worden. Zwei 35 und 29 Jahre alte Amerikaner seien jeweils am Bauch sowie am Hodensack aufgespießt worden, berichtete die Zeitung „ABC“ am Freitag unter Berufung auf Ärzte. Ein...