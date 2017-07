Zwei Fotos – angezogen und nackt

1 / 11

Mit Nackten gegen den Schönheitswahn

Nackt im Büro? Die Berliner Fotografin Sophia Vogel hat das wahr werden lassen. Sie hat jeweils zwei Porträts einer Person an der gleichen Stelle erstellt: Einmal bekleidet, einmal nackt. So will sie Nacktheit entsexualisieren. Wir zeigen Beispiele aus ihrem Fotoprojekt „with and without“.

Foto: www.withandwithout.de