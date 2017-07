Kind bringt Weltkriegsbombe in Kita

Darmstadt Mit einer mitgebrachten Weltkriegsbombe hat ein Kind Sprengstoffalarm in einer Darmstädter Kita ausgelöst. Daraufhin habe der Kindergarten evakuiert werden müssen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Kampfmittelräumdienst transportierte den Sprengkörper schließlich ab. Laut Polizeibericht hatte das Kind bei einem Waldspaziergang seiner Kita die Stabbrandbombe gefunden und diese mit in den Kindergarten genommen. Erzieherinnen bemerkten den merkwürdigen Gegenstand in einem Regal und verständigten die Polizei.