Ermittlungen nach Busbrand mit 18 Toten gehen weiter

Münchberg Nach der Brandtragödie mit 18 Todesopfern auf der Autobahn 9 in Oberfranken führen Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen weiter. Vor allem Sachverständige seien nun am Zug, um die Unfallursache zu klären, sagte eine Polizeisprecherin in Bayreuth. Auch die Identifizierung aller Todesopfer dauert noch an. Ein Reisebus aus Sachsen Richtung Gardasee war vorgestern bei Münchberg in Bayern auf einen Sattelzug aufgefahren und daraufhin komplett ausgebrannt. 30 Fahrgäste konnten sich retten, 18 starben in den Flammen.

