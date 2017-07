Keine Strafe für Berliner Party-Polizisten

Berlin Die ausschweifende Feier von Berliner Polizisten bei einem G20-Einsatz in Hamburg hat keine Konsequenzen für die Beamten. Es gebe keine Belege, keine Aussagen von Zeugen, keine Videoaufnahmen oder Fotos, die "in irgendeiner Weise disziplinare Folgen" haben müssten. Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei in der RBB-"Abendschau". Mehr als 220 Berliner Polizisten waren nach Hamburg geschickt worden, um die Kollegen vor dem G20-Gipfel zu unterstützen. Sie sollen in ihrer Unterkunft exzessiv gefeiert haben. Die Hamburger Polizeiführung hatte die Berliner Polizisten zurückgeschickt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder