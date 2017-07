Mindestens 56 Tote nach Überschwemmungen in China

Peking Bei Unwettern in Süd- und Zentralchina sind mindestens 56 Menschen ums Leben gekommen. Nach seit Tagen anhaltenden starken Regenfällen und Überschwemmungen werden mindestens 22 Menschen vermisst. Allein in der südchinesischen Provinz Guangxi mussten nach von Starkregen ausgelösten Überschwemmungen fast 100 000 Menschen Tausende Soldaten und freiwillige Helfer, darunter auch Schulkinder in ihren Sommerferien, füllten im Kampf gegen die Flut Sandsäcke.