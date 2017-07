Transporter verliert Ladung – Tausende Hühner auf Autobahn

Tierisches Chaos auf einer Autobahn in Österreich: Ein Geflügeltransporter hat am Dienstagmorgen in Oberösterreich bei Asten seine komplette Ladung verloren. Rund 7000 Hühner gerieten auf die Fahrbahn und verursachten Chaos im Frühverkehr. Die Westautobahn musste zeitweise komplett gesperrt werden....