Jet nach Teneriffa mit fast zwei Tagen Verspätung gestartet

Mit fast zwei Tagen Verspätung sind am Dienstagmorgen rund 170 Urlauber mit der Fluggesellschaft Condor von Frankfurt nach Teneriffa gestartet. Der Flug mit der Nummer 1478 sei am Morgen um 8.09 Uhr am Frankfurter Airport abgehoben und solle nach einer Flugdauer von rund vier Stunden auf dem...