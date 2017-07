Urlauber mit fast zwei Tagen Verspätung nach Teneriffa

Frankfurt/Main Mit fast zwei Tagen Verspätung sind am Morgen rund 170 Urlauber mit der Fluggesellschaft Condor von Frankfurt nach Teneriffa gestartet. Eigentlich hätten die Passagiere schon am Sonntagvormittag auf die Urlaubsinsel fliegen sollen. Das Flugzeug war nach Condor-Angaben aber durch Vogelschlag so stark beschädigt worden, dass es nicht starten konnte. Eine Ersatzmaschine sei wegen der Ferienzeit nicht zu organisieren gewesen. Condor hatte die Passagiere für zwei Nächte in einem Hotel am Flughafen untergebracht.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder