Elbingerode Eine 68-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall nahe Elbingerode im Harz tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Halberstadt mitteilte, geriet ein 19-Jähriger mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 27 in den Gegenverkehr und krachte frontal in das Fahrzeug der Frau. Die 68-Jährige starb am Montagabend im Krankenhaus. Ihre Begleitung überlebte schwer verletzt. Der Verursacher und sein Mitfahrer kamen mit leichten Blessuren davon. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder