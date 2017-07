Seehofer zu Busunfall: "Wir beten für die Verletzten"

Berlin Nach dem schweren Busunglück in Oberfranken hat der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer eine schnelle Aufklärung der Unfallursache versprochen. "Wir werden als Staatsregierung alles tun, um schnellstmöglichst auch die Ursachen dieser Katastrophe aufzuklären", sagte Seehofer in Berlin. Der CSU-Chef sprach den Angehörigen sein Beileid und seine Anteilnahme aus. Auf der A9 nahe Münchberg prallte ein Reisebus am Morgen auf einen Sattelzug und brannte völlig aus. Die Polizei geht von 18 Toten aus, 30 Menschen wurden verletzt.

