Merkel reagiert betroffen auf Busunfall in Oberfranken

Berlin Nach dem schweren Busunfall in Oberfranken hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den Angehörigen ihr Mitgefühl ausgesprochen. "Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen der Opfer", sagte Merkel in Berlin. Sie wünschte den Verletzten schnelle Genesung und dankte den Rettungskräften. Bei dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 nahe Münchberg im Landkreis Hof kamen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vermutlich 18 Menschen ums Leben. 30 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.