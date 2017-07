Bis 45 Grad – Griechenland stöhnt unter „Höllenhitze“

Als ob man bei 200 Grad Umluft den Kopf in einen Backofen steckt – so fühlt sich in Athen der erste Schritt auf die Straße an. Der Asphalt flimmert, das Atmen fällt schwer, die Luft brennt auf der Haut und der Körper weicht instinktiv zurück. Schon am frühen Morgen liegt die Temperatur bei über 30...