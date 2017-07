Regensburger Gefängnis wird wegen Fliegerbombe geräumt

Regensburg Im Zuge einer Evakuierung in Regensburg zur Entschärfung einer Fliegerbombe ist heute auch das Gefängnis geräumt worden. Die Polizei brachte die Häftlinge in Reisebussen aus dem Gebiet. Wohin die mehr als 100 Gefangenen gebracht werden, möchten die Beamten aus Sicherheitsgründen nicht mitteilen. Seit 9.00 Uhr wird ein Sicherheitsbereich von 400 Metern um die Bombe geräumt. Etwa 1500 Anwohner sind betroffen. Der Zerscheller aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten entdeckt worden.

