Beyoncé unterstützt Trinkwasserversorgung für Kinder in Burundi

New York US-Popstar Beyoncé will Burundi bei der Versorgung von Kindern mit sauberem Trinkwasser helfen. Gemeinsam mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef habe die Sängerin die Initiative "Beygood4Burundi" gegründet, teilte Unicef mit. "Der Zugang zu Wasser ist ein Grundrecht", wurde Beyoncé zitiert. "Wenn man Kindern sauberes und sicheres Wasser gibt, gibt man ihnen nicht nur Leben, man gibt ihnen auch Gesundheit, Bildung und eine bessere Zukunft. In den ländlichen Regionen Burundis haben laut Unicef etwa 65 Prozent der Menschen keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser.