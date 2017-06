Saudischer König bringt laut Hotel Thron nach Hamburg mit

Der saudische König Salman wird nach einem Bericht von „Spiegel Online“ während des G20-Gipfels seinen Thron in einem Hamburger Luxushotel aufstellen. Die saudische Delegation habe 400 Hotelzimmer in Hamburg gebucht, davon 160 im „Vier Jahreszeiten“, sagte Hoteldirektor Ingo C. Peters in einem...