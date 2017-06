Messerattacke auf Touristen in Tunesien - Opfer in Lebensgefahr

Tunis Bei einem Angriff auf zwei Touristen in Tunesien sind zwei Menschen verletzt worden. Das berichten Medien. Nach der Messerattacke auf einem Markt in der Mittelmeerstadt Nabeul im Norden des Landes befinde sich ein Opfer in kritischem Zustand. Medizinische Mitarbeiter sagten der Deutschen Presse-Agentur, bei den Opfern handele es sich um eine Deutsche und ihre Tochter. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber zunächst nicht.