„Curvy Supermodel“-Werbung ist Deutscher Bahn zu freizügig

Am 17. Juli startet die zweite Staffel der RTL2-Show „Curvy Supermodel“. Die Castingshow ist sozusagen „Germany’s Next Topmodel“ mit kurvigen Frauen ab Kleidergröße 42. Um die neue Staffel zu promoten, wird deutschlandweit mit den Models geworben.Einige Kampagnen-Fotos zeigen die Models in sexy...