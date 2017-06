Gefährder näherten sich Tour de France – Polizei greift zu

Die Polizei hat am Donnerstag in Düsseldorf am Rande der Mannschaftspräsentation der Tour de France ein Auto mit zwei bekannten Gefährdern gestoppt und die Insassen festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stoppten Zivilfahnder den Wagen, als er den Rhein überquert und sich bis auf 300...