Publikum feiert Musical "Billy Elliot" bei Deutschland-Premiere

Hamburg Mit viel Gefühl und einer großen Portion Humor hat das Musical "Billy Elliot" am Abend das Publikum bei der Deutschland-Premiere in Hamburg begeistert. Minutenlang bedankten sich die Zuschauer mit stürmischem Applaus bei den Darstellern des englischsprachigen Gastspiels - vor allem Emile Gooding wurde für seine schauspielerische und tänzerische Leistung in der Rolle des kleinen Billy gefeiert. Die Musical-Version des gleichnamigen Films von Regisseur Stephen Daldry ist noch bis zum 23. Juli im "Mehr!Theater" zu sehen. Die Musik schrieb Popstar Elton John.

