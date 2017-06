Chaos bei New Yorker U-Bahn: Gouverneur ruft Notstand aus

Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, hat für das U-Bahn-System der Stadt New York am Donnerstag den Notstand ausgerufen. Nach Berichten von US-Medien kündigte Cuomo an, mit einem Dekret für Reparaturen, neue Waggons und besser laufenden Zugverkehr zu sorgen. Zudem versprach er...