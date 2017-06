Friedenspreis des Deutschen Films wird verliehen

München Auf dem Filmfest München wird heute Abend der Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke verliehen. Der Preis ehrt künstlerisch wertvolle Filme mit humanistischer und gesellschaftspolitischer Dimension. Dieses Jahr gehen Auszeichnungen an den finnischen Regisseur Aki Kaurismäki, an den Filmemacher Simon Verhoeven und an die Schauspielerin Julia Vysotskaya. Den Ehrenpreis bekommt der russische Regisseur Andrei Konchalovsky. Der 79-Jährige wird für sein Lebenswerk gewürdigt und für sein neues Werk "Paradies".

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder