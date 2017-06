Anna Müller will in Vater Heiner Müllers Fußstapfen treten

Die Frau, die das verlegerische Erbe ihres großen Vaters fortführen will, wohnt in einer Altbauwohnung in Berlin-Kreuzberg. Anna Müller (24) öffnet die Tür. Ein lichtdurchflutetes Loft mit großen Fenstern und hohen Bücherregalen, in dem sie seit ihrem ersten Geburtstag mit ihrer Mutter, der...