Nach Räumung in Wuppertal: Stadt überprüft alle Hochhäuser

Wuppertal Nach der Räumung eines elfstöckigen Wohnhauses in Wuppertal wegen Mängeln beim Brandschutz hat die Stadt begonnen, alle 70 Hochhäuser auf ihrem Gebiet zu untersuchen. Die Eigentümer seien angeschrieben und um den Nachweis gebeten worden, dass die Fassaden der Gebäude nicht brennen können, hieß es. Parallel dazu überprüfe die Stadt mit der Feuerwehr die Fluchtwege in diesen Häusern. Gestern Abend war das elfstöckige Wohnhaus geräumt worden, dessen Fassadendämmung einem ausgebrannten Wohnturm in London ähneln soll.