Händler drückte falsche Taste – Goldpreis stürzte ab

Ein plötzlicher Preissturz bei Gold hat Börsianer am Montag in Aufruhr versetzt. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls sackte am Vormittag binnen Minuten um rund 14 Dollar auf 1241 Dollar ab. Händler machten dafür einen sogenannten „Fat Finger“-Fehler verantwortlich. „Es deutet...