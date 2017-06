Hai-Alarm auf Mallorca

Palma Hai-Alarm auf Deutschlands Urlaubsinsel Nummer eins: Ein Blauhai vor Mallorca hat am Wochenende Angst und Schrecken unter Badegästen verbreitet. Er tauchte sowohl am Samstag als auch am Sonntag im Meer vor der Südwestküste der spanischen Urlaubsinsel auf.

Das "Mallorca Magazin" schrieb unter Berufung auf Augenzeugen, es habe sich eventuell sogar um zwei verschiedene Tiere gehandelt. Der Hai vom Samstag soll demnach mit zwei bis zweieinhalb Metern Länge größer als der vom Sonntag gewesen sein.

Der erste Zwischenfall ereignete sich vor dem Strand von Illetes nur rund zehn Kilometer südwestlich der Inselhauptstadt Palma. Wie die "Mallorca Zeitung" und das "Mallorca Magazin" berichteten, schwamm das Tier zur Mittagszeit nah an die Küste und viele Badegäste heran.

Die Menschen hätten fluchtartig das Wasser verlassen, hieß es. Das zuständige Rathaus von Calviá teilte mit, der Hai sei nach fünf Minuten wieder davon geschwommen. Küstenwache und Zivilschutz hätten das Tier gesucht, aber nicht gefunden.

Am Sonntag gab es dann vor dem Nachbar-Strand von Cala Major gegen neun Uhr morgens einen weiteren "Auftritt". Rettungsschwimmer hätten diesmal den Hai schneller gesichtet und alle Badegäste rechtzeitig aus dem Wasser gerufen. Erneut seien Suchtrupps losgeschickt worden, das Tier sei aber wieder nicht gefunden worden. Gegen Mittag wurde der Strand wieder zum Baden freigegeben.

Im Mittelmeer leben rund 50 Haiarten, Berichte über Angriffe sind äußerst selten. Der Blauhai etwa ist zwar für den Menschen potenziell gefährlich. Attacken auf Badegäste oder Taucher sind jedoch sehr selten, da es sich um eine Hochseehaiart handelt, die nur selten ihren normalen Lebensraum verlässt und in Küstennähe erscheint.