Fünf Hochhäuser in London werden zur Sicherheit evakuiert

Fünf Hochhäuser in London sind geräumt worden. Hunderte Bewohner müssen sofort ihre Wohnungen verlassen. Der Grund seien „dringende Arbeiten zur Brandsicherheit“, teilten die Behörden am späten Freitagabend mit. Wie der britische „Guardian“ berichtet, sei die Evakuierung am Abend abgeschlossen und...