Unwetter toben über Deutschland

Gewitter, Starkregen und viel Wind: Über ganz Deutschland tobten am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag schwere Unwetter. Im Norden und Osten richtete der Sturm am Donnerstag schwere Verwüstungen an, so wie hier in Schleswig-Holstein.

Foto: dpa