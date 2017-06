Schweres Unwetter zieht ostwärts

Offenbach Das schwere Unwetter mit orkanartigen Sturmböen, bei dem mindestens ein Mensch ums Leben kam, ist im Laufe des Nachmittags von Norddeutschland nach Osten gezogen. Die Gewitterzelle habe sich nochmals zu einem "extremen Bereich aufgeblasen", sagte Andreas Friedrich, Tornado-Beauftragter des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Nachdem in den Mittagsstunden bereits in Hamburg ein Tornado gesehen wurde, galt für den Nordosten Deutschlands weiterhin ein Tornadorisiko. Allerdings drohen Friedrich zufolge vor allem durch die Gewitterfront schwere Schäden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder