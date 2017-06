Brustimplantate-Skandal: BGH klärt Schmerzensgeld-Ansprüche

Karlsruhe Mehr als 5000 Frauen in Deutschland hatten sich unwissentlich minderwertige Brustimplantate des französischen Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) einsetzen lassen. Die Schmerzensgeld-Ansprüche einer Betroffenen werden heute in Karlsruhe verhandelt.

Die Schmerzensgeld-Klage einer Betroffenen des Skandals um minderwertige Brustimplantate beschäftigt heute bereits zum zweiten Mal den Bundesgerichtshof (BGH). In dem Grundsatz-Verfahren klärt sich, ob der TÜV Rheinland eine Mitverantwortung trägt und mit hohen Geldforderungen konfrontiert wird.

Der TÜV hatte die Qualitätssicherung des französischen Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) zertifiziert und überwacht. PIP befüllte bis zum Auffliegen des Betrugs im Jahr 2010 Implantate mit nicht für diese Zwecke zugelassenem Industrie-Silikon. Das Urteil könnte um 15.00 Uhr verkündet werden.

Allein in Deutschland waren weit mehr als 5000 Frauen betroffen. In dem Verfahren will eine Rentnerin aus Ludwigshafen mindestens 40 000 Euro Schmerzensgeld. Von der Karlsruher Entscheidung könnten auch andere Frauen profitieren. Der Senat kann ein abschließendes Urteil sprechen.

Denkbar ist aber auch, dass der Fall vor dem Oberlandesgericht in eine neue Runde geht, um zu klären, ob der TÜV Prüfpflichten verletzt hat. Der BGH hatte das Verfahren 2015 ausgesetzt, um den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu befragen (Az. VII ZR 36/14).