Stinkende Müllberge in Griechenland wegen Streiks der Müllabfuhr

Athen stinkt und kocht: Nach fünf Tagen Streik der Mitarbeiter der Müllabfuhr liegen fast an jeder Ecke der griechischen Hauptstadt Berge von Müll. Auch in anderen Städten des Landes wird der Müll nicht eingesammelt. Die Zeitverträge von rund 10 000 Angestellten laufen Ende des Monats ab. Dann müssen sie gehen. Ihre Gewerkschaft fordert ihre Festeinstellung. "Die Stadt stinkt und kocht", sagte ein Passant der dpa bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius im Schatten. In Griechenland dürfen wegen der harten Sparprogramme nur begrenzt neue Arbeiter vom Staat angestellt werden.