Erdbebendienst warnt aus Versehen vor schwerem Beben in LA

Ein falscher Erdbebenalarm hat die Bewohner des US-Staats Kalifornien kurzfristig beunruhigt – und dann belustigt. Forscher des California Institute of Technology in Pasadena hatten Daten des schweren Erdbebens von 1925 ausgewertet und diese am Mittwochnachmittag mit der Jahreszahl 2025 irrtümlich...