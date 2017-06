Linkin Park, Greenday und Mando Diao auf Festival-Tour in Deutschland

Scheeßel Tausende Musikfans in Deutschland machen sich bereit für das Festivalwochenende: Beim "Hurricane" im niedersächsischen Scheeßel und dem Zwillingsfestival "Southside" in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg erwartet die Gäste wieder drei Tage Open-Air-Party. Insgesamt werden rund 130 000 Besucher bei den beiden Großevents von Freitag bis Sonntag erwartet. Zu den wohl bekanntesten Stars unter den über 100 Künstlern zählen die beiden US-Bands Linkin Park und Green Day. Außerdem sind die schwedische Rockband Mando Diao und die britische Indie-Rock-Band Maximo Park mit dabei.