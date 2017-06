Jobcenter-Mitarbeiter finden 30.000 Euro im Briefkasten

Ein Unbekannter hat 30.000 Euro in Scheinen an ein Hamburger Jobcenter geschickt – allerdings längst nicht nur aus spendablen Gründen. Die fünf Briefe seien bereits im Januar bei der Behörde eingegangen, bestätigte das Amt am Mittwoch. Jetzt hat die Behörde die Polizei eingeschaltet. Offenbar...