Heute ist Sommerbeginn und der längste Tag des Jahres

Wann beginnt der Sommer? Für Astronomen eine klare Sache: am Tag der Sommersonnenwende – wenn also die Sonne senkrecht über dem nördlichen Wendekreis steht. 2017 war dies in unserer Zeitzone (MESZ) am 21. Juni um 06:24 Uhr der Fall. Der 21. Juni ist zugleich der längste Tag des Jahres, danach...