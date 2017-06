US-Polizisten erschießen schwangere Mutter von drei Kindern

Der Fall einer von Polizisten erschossenen Schwangeren in den USA sorgt für Empörung. Zwei Polizisten hatten am Sonntag in Seattle die 30-jährige Afroamerikanerin erschossen, die die Polizei selbst wegen eines versuchten Einbruchs gerufen hatte. Als die Beamten bei Charleena Lyles eintrafen, hatte...