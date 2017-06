1 / 24

Nicole Kidman und ihre stärksten Rollen

Die australische Schauspielerin Nicole Kidman ist heute eine der berühmtesten Schauspielerinnen Hollywoods. 1989 glänzte sie bereits in dem Kammer-Thriller „Todesstille“ an der Seite von Billy Zane (r.) und Sam Neil. In dieser Fotostrecke zeigen wir weitere Fernseh- und Kinomomente Kidmans.

Foto: imago/EntertainmentPictures