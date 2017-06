1 / 8

Das sind die besten Bilder des Tages

Montag, 19. Juni: Kerzen und Blumen gedenken an den verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl vor seinem Haus in Oggersheim (Rheinland-Pfalz). Der CDU-Politiker starb am 16. Juni im Alter von 87 Jahren.

Foto: REUTERS