Schwangere verliert Kind bei Autounfall

Östringen Eine schwangere Frau hat bei einem Autounfall in Baden-Württemberg ihr ungeborenes Kind verloren. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Wagen nahe Heidelberg wurden gestern Nachmittag insgesamt sechs Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. Die 33 Jahre alte werdende Mutter gehörte zu den Leichtverletzten, sie war in der 27. Woche schwanger. Ein Autofahrer hatte zu spät bemerkt, dass die Wagen vor ihm bremsten. Er scherte auf die Gegenfahrbahn aus und prallte mit seinem Wagen gegen das entgegenkommende Auto, in dem die Schwangere saß.

