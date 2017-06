Schwerer Waldbrand tötet in Portugal mindestens 24 Menschen

Lissabon Bei einem der schlimmsten Waldbrände der vergangenen Jahrzehnte in Portugal sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Ministerpräsident António Costa zeigte sich schockiert vom "Ausmaß der Tragödie" im Kreis Pedrógão Grande knapp 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Die Lage in der Nacht stellte sich nach Behördenangaben sehr besorgniserregend dar. Es gebe einige Dörfer, die "von den Flammen völlig eingekesselt" seien, sagte der Bürgermeister von Pedrógão Grande. Das Feuer in der dünn besiedelten Region war gestern aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen.