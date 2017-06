Schuldspruch: 20-Jährige drängte Freund per SMS zu Suizid

Einer jungen Amerikanerin drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis, weil sie ihren Freund per SMS und Telefon zum Suizid angespornt hat. Ein Richter in Taunton im US-Bundesstaat Massachusetts sprach die heute 20-jährige Michelle C. am Freitag (Ortszeit) der fahrlässigen Tötung schuldig – knapp drei Jahre,...