Londoner Hochhausbrand: Demonstranten dringen in Rathaus ein

London Nach dem Hochhausbrand in London haben sich wütende Demonstranten vor dem Rathaus im Bezirk Kensington und Chelsea versammelt. Hunderte Menschen forderten Antworten von den Behörden im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe. Dutzende trommelten gegen die Scheiben und verlangten Einlass. Einige schafften es, in das Rathaus einzudringen, wo sich ihnen Sicherheitskräfte entgegenstellten. Viele geben auch den Behörden eine Mitschuld. Bei dem Brand des Sozialbaus waren mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Es wird noch eine höhere Zahl an Todesopfern erwartet.