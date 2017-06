Junge rettet zweijähriges Mädchen aus Badesee in Bayern

Dieser Junge hat blitzschnell reagiert: Er war am Donnerstag an einem Badesee in München, als er plötzlich sah, wie ein kleines Mädchen auf Kieselsteinen ausrutschte und ins Wasser fiel. Der Junge zögerte nicht lange und fischte die Zweijährige aus dem See. Dann übergab er das Mädchen an dessen...