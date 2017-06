Erneut Ärger um Neonazis auf Mallorca – Hotelgäste vergrault

Nach dem Eklat im Ballermann-Kultlokal „Bierkönig“ haben deutsche Neonazis auf Mallorca nach Medienberichten erneut für Ärger gesorgt. Die Männer hätten in einem Hotel am Pool rechtsradikale Lieder gehört und den Gästen Angst eingejagt, berichtete das Wochenblatt „Mallorca Zeitung“ („MZ“) am...