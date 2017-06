Nach Hochhausbrand in London wächst die Wut der Betroffenen

Jetzt musste die Queen ran. Elizabeth II. besuchte am Freitagmittag zusammen mit ihrem Enkel Prinz William die Unglücksstelle in West-London, wo in der Mittwochnacht der Grenfell Tower ausbrannte. Das Inferno forderte mindestens 30 Menschenleben. Die Opferzahl kann sich noch deutlich erhöhen, wenn...