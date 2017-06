Nach Hochhausbrand werden weiterhin Menschen vermisst

London In London werden nach der Brandkatastrophe vom Mittwoch noch immer Menschen vermisst. Die Feuerwehrleute konnten das Hochhaus noch nicht komplett durchsuchen, in den oberen Etagen ist die Lage noch zu riskant. Die Ermittler suchen nach der Brandursache und dem Grund, warum sich das Feuer so schnell über die Fassade bis in den 24. Stock ausbreiten konnte. Mindestens 17 Menschen überlebten die Katastrophe nicht, es gibt viele Verletzte. Premierministerin Theresa May hat eine unabhängige Untersuchung angekündigt.

