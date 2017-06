Radfahrer stirbt nach Unfall: Kann Diplomat bestraft werden?

Ein 55 Jahre alter Radfahrer, der am Dienstag in Neukölln gegen die geöffnete Fahrertür eines Porsche Cayenne prallte, ist am Mittwochmittag seinen Kopfverletzungen erlegen. Ein Diplomat aus Saudi-Arabien hatte an der Hermannstraße Ecke Kienitzer Straße plötzlich die Tür geöffnet. Nach Angaben der...