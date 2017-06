Tödlicher Rad-Unfall: Verursacher genießt diplomatische Immunität

Berlin Ein Diplomat, der in Berlin einen tödlichen Rad-Unfall verursacht hat, muss nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Diplomaten seien uneingeschränkt vor Strafverfolgung geschützt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Diplomat hatte am Dienstagabend im absoluten Halteverbot geparkt und plötzlich die Tür aufgerissen. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür und verletzte sich schwer am Kopf. Gestern starb der 55-Jährige in einem Krankenhaus. Laut Polizei trug er keinen Helm.

