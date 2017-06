Keine Überlebende mehr im ausgebrannten Londoner Hochhaus

Noch am Donnerstag loderten Flammen im Grenfell Tower. Der schlimmste Hochhausbrand in der britischen Geschichte, der in den frühen Morgenstunden am Mittwoch begann, hat bisher mindestens 17 Menschenleben gefordert. Aber die Opferzahl, fürchten Feuerwehr und Polizei, wird steigen und könnte...