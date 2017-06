Polizei findet Rohrbombe in Wohnung eines 27-Jährigen

Die Polizei hat in der Wohnung eines 27-Jährigen in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) eine fast fertige Rohrbombe entdeckt. Zudem fand sie in den Räumen Schießpulver und Schrotpatronen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend wurde der 27-Jährige zunächst von Beamten der Bundespolizei...